В Україні вилучили найбільшу в історії партію метадону

Організатора угруповання та двох учасників затримано

На Полтавщині працівники СБУ і Нацполіції вилучили найбільшу партію метадону в історії України.

"Оперативники спецслужби встановили, що учасники етнічного організованого угруповання орендували приватний будинок у Миргороді, в якому облаштували нарколабораторію. "Товар" зловмисники планували збувати по всій території країни через розгалужену мережу дилерів", - повідомляє прес-служба СБУ.

Під час обшуків у приміщенні нарколабораторії правоохоронці вилучили понад двадцять кілограмів метадону, триста кілограмів прекурсорів та майже п’ятдесят літрів рідкого метадонового концентрату.

"Вартість вилучених препаратів за цінами "чорного ринку" становить понад тридцять п’ять мільйонів гривень. У приміщенні також виявлено лабораторне обладнання для виготовлення наркотику", - повідомляє СБУ.

Також, на Харківщині затримали наркоторговця із бандероллю з наркотиками на 2,5 млн грн.