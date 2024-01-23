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Угорське МЗС отримало погрози українською мовою – ЗМІ

23 січня 2024, 15:58
Угорське МЗС отримало погрози українською мовою – ЗМІ
Фото: Getty Images
Угорські ЗМІ заявили, що посольству Угорщини в Україні нібито надіслали погрози на адресу міністра закордонних справ країни Петера Сійярто через майбутній візит в Ужгород.

Про це написано в матеріалі Index.

Лист надійшов на електронну пошту посольства Угорщини в Україні, але написаний він не угорською, а українською мовою.

ЗМІ пише, що в тексті записки мовиться про те, що українці ненавидять угорську владу за те, що Угорщина "робить усе, щоб Україна програла у війні". 

Там нібито наисано, що Міністра закородонних справ Угорщини Петера Сійярто 29 січня чекатиме "вибуховий прийом", а також радить починати готуватись до похорону.

Лист завершується словами, що "Бог пробачає, але українці - ні", цитує видання.

Державний секретар угорського МЗС Тамаш Менцер заявив, що погроза не стримає Петера Сійярто від представництва інтересів Угорщини.

"Польський прем’єр атакує позицію Угорщини, яка виступає за мир, з неприйнятними заявами, а глава МЗС Петер Сійярто отримує погрози смертю. Хто вважає, що міністр закордонних справ Угорщини злякається – не знає Петера Сійярто", - заявив угорський чиновник.

Минулого тижня Кулеба і Сіярто годину говорили про відкриття переговорів України та ЄС.

 

Угорщинапогрозисіярто

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