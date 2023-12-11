Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з угорським колегою Петером Сіярто.

Про це Кулеба розповів у соцмережі Instagram.

"Щойно завершив зустріч із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Ми говорили годину. Була дуже довга, щира розмова. Ми давно одне одного знаємо, хоча справді від початку повномасштабного вторгнення росії вперше так сіли й ґрунтовно поговорили. Ми чесно відповідали на запитання одне одного", - йдеться в дописі.

Кулеба нагодав, що в України та Угорщини "є питання одне до одного".

"Безумовно, головною темою було рішення Європейської ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС. Розумію, що всі чекають відповіді: так чи ні? Дайте трохи часу", - сказав український міністр.

За його словами, тепер він буде доповідати президенту Володимиру Зеленському, а Сіярто - своєму прем'єр-міністру Віктору Орбану.

"Тим часом хочу дати один сигнал. Я ясно сказав: Петере, у нас спільне майбутнє в Європі. Ми маємо туди якнайшвидше дійти. Разом", - підсумував Дмитро Кулеба.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що як для України , так і для ЄС буде "руйнівною", якщо лідери блоку не дадуть його країні зелене світло для переговорів про членство на саміті пізніше цього тижня.