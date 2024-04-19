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ПОЛІТИКА

Наглядовий орган ЄС попереджає, що блок все ще потребує російського СПГ – FT

19 квітня 2024, 11:28
Наглядовий орган ЄС попереджає, що блок все ще потребує російського СПГ – FT
Попередження з'явилося на тлі того, що країни Північної Європи та Балтії прагнуть повної заборони на імпорт палива з москви.

Енергетичний регулятор ЄС попередив, що блок все ще потребує імпорту російського скрапленого природного газу, щоб уникнути енергетичного потрясіння, навіть незважаючи на те, що група країн-членів намагається заборонити закупівлю палива з москви. Сьогодні 19 квітня компанія Acer, що здійснює нагляд за енергетикою в ЄС, заявила, що до спроб обмежити рекордний імпорт російського скрапленого природного газу в Європу "слід підходити з обережністю", оскільки поставки газу з росії скоротяться наприкінці цього року.

Про це пише Financial Times.

"Скорочення імпорту російського СПГ слід розглядати поступово", — йдеться у звіті Acer, в якому підкреслюється складність для ЄС збалансувати енергетичну безпеку з прагненням завдати удару по фінансам росії шляхом скорочення закупівель газу.

Хоча ЄС вдалося замінити російський трубопровідний газ скрапленим природним газом після повномасштабного вторгнення Кремля в Україну у 2022 році, світовий ринок газу все ще залишається напруженим. росія зараз є другим найбільшим постачальником СПГ в ЄС після США, на яку припадало 16% загального обсягу імпорту торік. Згідно з даними Kpler, 15,5 млн тонн російського СПГ, придбаного країнами ЄС минулого року, майже на 40% перевищили загальний обсяг імпорту у 2021 році.

Дипломати ЄС заявляють, що такі країни, як Швеція, Фінляндія та країни Балтії, наполягають на тому, щоб ЄС негайно запровадив повну заборону на російський СПГ — крок, який вимагатиме одностайності країн-членів. Представники країн-членів лобіюватимуть цей план в Європейській комісії наступного тижня.

Наглядовий орган ЄС також висловив стурбованість тим, що окремі країни-члени використовують нові повноваження "для тимчасового обмеження поставок газу, включаючи СПГ, з Росії та Білорусі", зазначивши, що такі кроки можуть завдати шкоди довгостроковим контрактам на постачання, узгодженим з москвою до вторгнення в Україну у 2022 році. Розірвання таких контрактів може змусити європейські компанії сплатити значні штрафні санкції.

Нові повноваження були підтримані Європейським парламентом минулого тижня, але все ще потребують остаточного схвалення державами-членами. Ще однією ознакою потенційної напруженості всередині ЄС щодо енергетичної безпеки є те, що Австрія, Угорщина, Чехія та Словаччина попередили, що німецький збір на транспортування газу з країни може змусити їх збільшити імпорт російського газу.

ЄвросоюзСПГросія окупанти

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