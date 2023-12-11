Кулеба попереджає про руйнівні наслідки, якщо ЄС не розпочне переговори щодо членства

У листопаді Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн на шляху до вступу до Європейського Союзу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що як для України , так і для ЄС буде "руйнівною", якщо лідери блоку не дадуть його країні зелене світло для переговорів про членство на саміті пізніше цього тижня.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє The Guardian.

"Я не можу собі уявити, я навіть не хочу говорити про руйнівні наслідки, які відбудуться, якщо Єврорада не ухвалить цього рішення", - заявив Кулеба журналістам, перед зустріччю з міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі.

У листопаді Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн на шляху до вступу до Європейського Союзу. У документі була рекомендація розпочати переговори щодо вступу України та Молдови.

ЄС заявив, що переговори мають бути офіційно розпочаті, коли Київ виконає інші умови, пов’язані з посиленням боротьби з корупцією, ухваленням закону про лобіювання відповідно до стандартів ЄС та посиленням захисту національних меншин.

Також стало відомо, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок вперше за час повномасштабної війни особисто зустрінеться з угорським колегою Петером Сійярто.

"Сьогодні я зустрінуся з міністром закордонних справ Угорщини. Це буде наша перша особиста зустріч з початку повномасштабного вторгнення. І думаю, цей факт говорить сам за себе: ми продовжуємо говорити з Угорщиною. Як я вже зазначив, Україна змінила своє законодавство щодо освіти і використання мов нацменшин у той спосіб, як цього хотіла Угорщина. І до цього факту треба проявити повагу", – зазначив Кулеба.