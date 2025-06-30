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ПОЛІТИКА

Угорський МЗС про прайд: Кохання вільне, але агресивній пропаганді – ні

30 червня 2025, 20:45
Угорський МЗС про прайд: Кохання вільне, але агресивній пропаганді – ні
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
Заява Сіярто позначила нову лінію угорського уряду щодо прайду в Будапешті, проведенню якого там усіляко намагались завадити.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що проведення прайду в Будапешті є нібито доказом відсутності обмежень для представників ЛГБТ+.

Своїми думками він поділився на Facebook-сторінці.

Глава угорського МЗС заявив, що у звʼязку з проведенням прайду в Будапешті "було сказано багато брехні, наклепів, фейкових новин".

"Ну, за останні кілька днів усі чітко побачили, що в Угорщині кохання дійсно вільне: кожен може кохати кого хоче, любити кого хоче і жити з ким хоче", – вважає Сіярто.

"Водночас, з метою захисту наших дітей, ми не терпимо агресивної ЛГБТ-пропаганди, сексуальності заради сексуальності та скандальної поведінки, хоча б тому, що кілька років тому угорський народ на референдумі переважною більшістю проголосував проти цього", – додав він.

Угорський міністр після цього закликав уряди інших країн "залишити у спокої угорський народ і дати нам жити так, як ми хочемо".

Заява Сіярто позначила нову лінію угорського уряду щодо прайду в Будапешті, проведенню якого там усіляко намагались завадити.

У центрі Будапешта 28 червня відбувся ЛГБТ-прайд, попри спроби угорської влади заборонити проведення заходу. Подія зібрала десятки тисяч учасників і вже названа найбільшою в історії міста.

Захід відбувся на тлі напруження у відносинах між Угорщиною та інституціями ЄС. Президентка Єврокомісії закликала Будапешт дозволити проведення прайду. Щоб обійти заборону, мерія Будапешта оголосила подію муніципальним заходом на підтримку свободи, що не потребує окремого дозволу.

УгорщинаЛГБТПетер Сійярто

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