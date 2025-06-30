Угорський МЗС про прайд: Кохання вільне, але агресивній пропаганді – ні

Заява Сіярто позначила нову лінію угорського уряду щодо прайду в Будапешті, проведенню якого там усіляко намагались завадити.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що проведення прайду в Будапешті є нібито доказом відсутності обмежень для представників ЛГБТ+.

Своїми думками він поділився на Facebook-сторінці.

Глава угорського МЗС заявив, що у звʼязку з проведенням прайду в Будапешті "було сказано багато брехні, наклепів, фейкових новин".

"Ну, за останні кілька днів усі чітко побачили, що в Угорщині кохання дійсно вільне: кожен може кохати кого хоче, любити кого хоче і жити з ким хоче", – вважає Сіярто.

"Водночас, з метою захисту наших дітей, ми не терпимо агресивної ЛГБТ-пропаганди, сексуальності заради сексуальності та скандальної поведінки, хоча б тому, що кілька років тому угорський народ на референдумі переважною більшістю проголосував проти цього", – додав він.

Угорський міністр після цього закликав уряди інших країн "залишити у спокої угорський народ і дати нам жити так, як ми хочемо".

Заява Сіярто позначила нову лінію угорського уряду щодо прайду в Будапешті, проведенню якого там усіляко намагались завадити.

У центрі Будапешта 28 червня відбувся ЛГБТ-прайд, попри спроби угорської влади заборонити проведення заходу. Подія зібрала десятки тисяч учасників і вже названа найбільшою в історії міста.

Захід відбувся на тлі напруження у відносинах між Угорщиною та інституціями ЄС. Президентка Єврокомісії закликала Будапешт дозволити проведення прайду. Щоб обійти заборону, мерія Будапешта оголосила подію муніципальним заходом на підтримку свободи, що не потребує окремого дозволу.