UIPath залучила $ 1,3 млрд на IPO. У компанії є офіс в Україні
Про це розповідає AIN.ua з посиланням на CNBC.
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В рамках IPO компанії вдалося продати 23,9 млн акцій на загальну суму в $ 1,34 млрд. Вартість однієї акції склала близько $ 56 за штуку, що вище очікувань в $ 52-54 за штуку.
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При цьому, капіталізація склала близько $ 34 млрд, що нижче очікувань за даними на лютий 2021-го: тоді оцінка склала $ 35 млрд.
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Проте, IPO UIPath вважається успішним і одним з найбільших виходів на біржу для софтверних компаній за останній час.
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У ЗМІ пишуть, що компанія вибрала відмінний час для IPO. Виручка компанії виросла на 81% до $ 607,6 млн за 2020 й, а збиток скоротився в 5 разів в порівняння з 2019-м.
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У 2019 у компанії з'явився офіс в Україні. UIPath купила український стартап StepShot. Умови угоди не розкрили, але тоді AIN.UA повідомили, що на базі львівського стартапу відкриють R & D офіс в Україні і будуть додатково набирати команду.
UIPath створює програмне забезпечення для для автоматизації рутинних бізнес-процесів за допомогою комп'ютерних роботів. Компанія створена в 2005 році в Румунії, але по-справжньому швидко рости початку десять років по тому. За час існування UIPath залучила понад $ 2 млрд.
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