UIPath залучила $ 1,3 млрд на IPO. У компанії є офіс в Україні

Про це розповідає AIN.ua з посиланням на CNBC.

В рамках IPO компанії вдалося продати 23,9 млн акцій на загальну суму в $ 1,34 млрд. Вартість однієї акції склала близько $ 56 за штуку, що вище очікувань в $ 52-54 за штуку.

При цьому, капіталізація склала близько $ 34 млрд, що нижче очікувань за даними на лютий 2021-го: тоді оцінка склала $ 35 млрд.

Проте, IPO UIPath вважається успішним і одним з найбільших виходів на біржу для софтверних компаній за останній час.

У ЗМІ пишуть, що компанія вибрала відмінний час для IPO. Виручка компанії виросла на 81% до $ 607,6 млн за 2020 й, а збиток скоротився в 5 разів в порівняння з 2019-м.