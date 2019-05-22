Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Указ про розпуск Ради, ймовірно, буде оприлюднено завтра, - Стефанчук

"Ми за виборчий кодекс, ми за відкриті списки. І ми бачимо, що бажання немає"
Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук після позачергового засідання парламенту заявив, що указ про розпуск буде оприлюднено завтра.
Указ про розпуск Ради, ймовірно, буде оприлюднено завтра, - Стефанчук Фото: Анна Стешенко

"Думаю, що завтра буде оприлюднено указ про розпуск", - сказав Стефанчук, повідомляє LB.ua.

Він додав, що в разі, якщо Верховна Рада не змінить виборче законодавство, то "у нас немає іншого варіанта, крім як провести вибори за чинним законом про вибори".

"Ми за виборчий кодекс, ми за відкриті списки. І ми бачимо, що бажання немає. Ті домовленості, яких було досягнуті вчора, на жаль, сьогодні показали, яким насправді є рівень взаєморозуміння і взаємодовіри між президентом і Верховною Радою. Але я сподіваюся, що ще є час, щоб ми знайшли можливість і спробували все-таки змусити Верховну Раду попрацювати", - заявив Стефанчук.

На запитання про те, чим президента не влаштовує прийнятий у першому читанні виборчий кодекс, Стефанчук відповів, що в Зеленського погодилися б і на кодекс, оскільки в ньому враховані вибори за відкритими списками, але "в парламенту немає бажання його затверджувати".

Нагадаємо, що Верховна Рада не проголосувала за законопроект президента Володимира Зеленського про зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% і скасування мажоритарної системи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 05 2019 15:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.