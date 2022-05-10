"указ" путіна про привласнення Запорізької АЄС є нікчемним - МЗС України

МЗС пропонує Європейському Союзу та іншим партнерам невідкладно розглянути запровадження санкцій проти російської державної корпорації "росатом"

Міністерство закордонних справ України розглядає як нікчемний указ президента рф володимира путіна щодо "прийняття у федеральну власність" тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

"Довгий перелік злочинів та грубих порушень росією міжнародного права з початку її повномасштабної агресії проти України сьогодні поповнився ще одним злодіянням – незаконною спробою взяти під своє управління Запорізьку атомну електростанцію. Розглядаємо відповідний указ президента рф з цього приводу нікчемним", - зазначає міністерство.

Зовнішньодипломатичне відомство рішуче засуджує цей злочин, який ще більше посилює ризики та загрози у сфері ядерної безпеки, спричинені російською окупацією ЗАЕС, а також закликало всі держави дотримуватися послідовної позиції у забезпеченні обов’язковості політичних, економічних та правових наслідків для держави-терориста за всі її злочинні та протиправні дії.

МЗС пропонує Європейському Союзу, державам Групи Семи та іншим партнерам невідкладно розглянути запровадження санкцій проти російської державної корпорації "росатом", афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики росії.

Також міністерство закликає країни-члени Міжнародного агентства з атомної енергії обмежити співробітництво у рамках будь-яких проєктів з росією, яка вдається до неприхованого ядерного шантажу всього світу, а також розраховує на чітку позицію та ініціативну роль у цих питаннях з боку Генерального директора МАГАТЕ.

"Попереджаємо громадян росії, які виконуватимуть злочинні накази щодо привласнення об’єкта цивільної ядерної інфраструктури України, про кримінальну відповідальність за свої незаконні дії та незворотність покарання. Вимагаємо від російської сторони забезпечити безпеку та недоторканність громадян України, які продовжують виконувати критичні функції на атомній електростанці", - підкреслює МЗС.

Дипломати також вчергове наголошують на нагальності максимальної мобілізації зусиль всіх членів світового співтовариства з метою забезпечення якнайшвидшої деокупації Запорізької АЕС та її повернення під контроль України як єдиного способу усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки.

ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня 2022 року захоплена російськими військовими. З цього часу загарбники розміщують на майданчику станції військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію. Обстрілюють росіяни і саму станцію, руйнуючи ЛЕП, викликаючи відключення енергоблоків та звинувачуючи у цьому ЗСУ.

З початку вересня на ЗАЕС на постійній основі перебувають два інспектори МАГАТЕ. Наразі електростанція не виробляє електроенергію, всі блоки переведені в режим "холодної зупинки".