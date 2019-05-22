Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржать в КС

"Я не знайшов серед його повноважень (президента України у Конституції – ред.) повноваження встановлювати, або стверджувати про існування коаліції. Як, до речі, і тих рішень не має голова Верховної Ради"

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що указ про розпуск парламенту суперечить діючій Конституції і він буде оскаржений у Конституційному суді.

"Вчора у нас відбулися консультації голів фракцій з президентом України Зеленським. Близько 5 раз я надавав запитання президенту України, на якій підставі він планує підписати указ про розпуск парламенту. Я вимагав, щоб була стенограма і почув тільки одну відповідь, що він вважає, що коаліції не існує вже два роки", - сказав Андрій Парубій, повідомляє "Українська правда".

"Я не знайшов серед його повноважень (президента України у Конституції – ред.) повноваження встановлювати, або стверджувати про існування коаліції. Як, до речі, і тих рішень не має голова Верховної Ради", - сказав він, додавши, що для нього важливим є факт, коли 17 травня 2019 року коаліція оголосила про свій розпуск.

"І з цього моменту почався конституційний термін – 30 днів для формування нової коаліції. І ми перебуваємо в конституційному процесі формування коаліції. Вважаю, що указ про розпуск парламенту суперечить діючій Конституції", - сказав Парубій.

Спікер додав, що указ президента не може зупинити ні Верховна Рада, ні її голова.

"Може тільки суд визначити його відповідність до Конституції. Я знаю, що народні депутати планують подати звернення в Конституційний суд і я підтримую цю ініціативу народних депутатів", - сказав він.

Перед цим він відкрив позачергове засідання Верховної Ради на якому зареєструвалися 240 народних депутатів.

Нагадаємо, глава Адміністрації президента Андрій Богдан, призначений на посаду всупереч закону про люстрацію, 21 травня заявив, що Зеленський розглядає можливість винесення питання про укладення домовленостей з Росією про світ по війні на Донбасі на всенародний референдум.