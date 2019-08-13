Указ Зеленського про спрощене надання українського громадянства росіянам є незаконним, - Безсмертний

Дипломат зазначив, що авторами чинного закону про громадянство є він особисто та Геннадій Удовенко

Указ шостого президента України Володимира Зеленського про спрощену процедуру надання українського громадянства росіянам, які зазнали політичних переслідувань у Російській Федерації та іноземцям-учасникам війни на Донбасі, є незаконним.

"А нинішній указ, підписаний президентом Зеленським, є незаконним та неконституційним. Бо президент не має права встановлювати порядок набуття чи позбавлення українського громадянства", – заявив колишній представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Роман Безсмертний у прямому ефірі "24 каналу".

За словами політика, Зеленський може лише видати акт про надання громадянства або позбавлення, якщо для цього є законні підстави.

"Замість того, щоб людині, яка розуміє українську мову і нею вже спілкується, Президент видав, особисто для мене, незрозумілий документ, який абсолютно ніяк не впливає на порядок набуття громадянства, але створює додаткові колізії в українському законодавстві", – вважає Безсмертний.

Він запевнив, що для тих, хто воював на стороні України, є можливість через комісію при Президенті України подати заяву про виконання відповідних вимог і отримати українське громадянство.

"Я стверджую це, як автор цього закону. Більш ліберального закону про набуття громадянства немає в жодній країні світу", – підсумував він.

Нагадаємо, що 13 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про спрощений порядок отримання українського громадянства росіянами, які на батьківщині зазнали переслідувань за політичні переконання.