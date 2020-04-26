Україна 28 квітня відновить авіарейси для повернення своїх громадян з-за кордону
Про це повідомляє посольство України у Швеції, пише "Громадське".
Рейс Стокгольм-Київ вилетить зі шведської столиці 28 квітня о 9:00, а прибуде в Бориспіль о 12:00. Замовити квитки можна тут. Їхня ціна стартує від 5 836 гривень.
У посольстві наголосили, що за рішенням Кабміну після повернення в Україну громадяни можуть обрати між двома варіантами - або погодитися на 14 днів обсервації (тобто не вдома, а в спеціальному обсерваторі), або встановити мобільний додаток від Мінцифри "Дій вдома" і пройти самоізоляцію вдома (за допомогою додатка держава слідкуватиме, чи дотримуєтеся ви самоізоляції).
Функціонал додатку "Дій вдома" включає:
- Реєстрація в місці проходження самоізоляції або обсервації;
- Фотопідтвердження перебування за місцем проходження самоізоляції або обсервації;
- Екстрений виклик на гарячу лінію МОЗ України.
Якщо ви плануєте скористатися цією можливістю повернутися додому, детальну інструкцію можна прочитати у повідомленні посольства.
Нагадаємо, саме проблема з проходженням обсервації (багато хто волів заплатити штраф і йшов з обсерватора) стала причиною зупинки авіарейсів для евакуації українців з-за кордону. Глава МВС Арсен Аваков 1 квітня заявив, що більше не дасть згоди на повернення літаків.
Зазначимо, що це рішення має сумнівну законність, наприклад, прикордонники заявили, що не можуть не пустити в Україну громадян країни, бо це буде порушенням Конституції.
Востаннє українці змогли повернутися з-за кордону до України літаком 8 квітня - з Непалу.
Нагадаємо, в Україні передбачена обов'язкова обсервація для всіх, хто перетинає державний кордон. Виняток лише для працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних місій; водіїв, членів екіпажів, поїзних і локомотивних бригад.
Пізніше уряд змінив це правило і дав можливість замінити обсервацію самоізоляцією з використанням мобільного додатка.
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 8617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
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