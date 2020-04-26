Україна 28 квітня відновить авіарейси для повернення своїх громадян з-за кордону

У вівторок, 28 квітня, в Україну прибуде рейс зі Швеції з евакуйованими українцями, що фактично означає відновлення авіарейсів для повернення громадян з-за кордону.

Про це повідомляє посольство України у Швеції, пише "Громадське".

Рейс Стокгольм-Київ вилетить зі шведської столиці 28 квітня о 9:00, а прибуде в Бориспіль о 12:00. Замовити квитки можна тут. Їхня ціна стартує від 5 836 гривень.

У посольстві наголосили, що за рішенням Кабміну після повернення в Україну громадяни можуть обрати між двома варіантами - або погодитися на 14 днів обсервації (тобто не вдома, а в спеціальному обсерваторі), або встановити мобільний додаток від Мінцифри "Дій вдома" і пройти самоізоляцію вдома (за допомогою додатка держава слідкуватиме, чи дотримуєтеся ви самоізоляції).

Функціонал додатку "Дій вдома" включає:

Реєстрація в місці проходження самоізоляції або обсервації;

Фотопідтвердження перебування за місцем проходження самоізоляції або обсервації;

Екстрений виклик на гарячу лінію МОЗ України.

Якщо ви плануєте скористатися цією можливістю повернутися додому, детальну інструкцію можна прочитати у повідомленні посольства.

Нагадаємо, саме проблема з проходженням обсервації (багато хто волів заплатити штраф і йшов з обсерватора) стала причиною зупинки авіарейсів для евакуації українців з-за кордону. Глава МВС Арсен Аваков 1 квітня заявив, що більше не дасть згоди на повернення літаків.

Зазначимо, що це рішення має сумнівну законність, наприклад, прикордонники заявили, що не можуть не пустити в Україну громадян країни, бо це буде порушенням Конституції.

Востаннє українці змогли повернутися з-за кордону до України літаком 8 квітня - з Непалу.

Нагадаємо, в Україні передбачена обов'язкова обсервація для всіх, хто перетинає державний кордон. Виняток лише для працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних місій; водіїв, членів екіпажів, поїзних і локомотивних бригад.

Пізніше уряд змінив це правило і дав можливість замінити обсервацію самоізоляцією з використанням мобільного додатка.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 8617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19