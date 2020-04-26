В Україні зафіксовано 8617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 388 випадків; Волинська область — 241 випадок; Дніпропетровська область — 292 випадки; Донецька область — 29 випадків; Житомирська область — 348 випадків; Закарпатська область — 329 випадків; Запорізька область — 182 випадки; Івано-Франківська область — 731 випадок; Кіровоградська область — 323 випадки; м. Київ — 1188 випадків; Київська область — 542 випадки; Львівська область — 348 випадків; Луганська область — 29 випадків; Миколаївська область — 111 випадків; Одеська область — 220 випадків; Полтавська область — 172 випадки; Рівненська область — 508 випадків; Сумська область — 95 випадків; Тернопільська область — 607 випадків; Харківська область — 147 випадків; Херсонська область — 87 випадків; Хмельницька область — 70 випадків; Чернівецька область — 1341 випадок; Черкаська область — 257 випадків; Чернігівська область — 32 випадки. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 квітня 2020 року до Центру надійшло 873 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 24842 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

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