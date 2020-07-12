Україна - на 58 місці у світовому рейтингу швидкості інтернету
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Speedtest Global Index.
У жовтні цього року швидкість кабельного інтернету в Україні становила 61,78 Мбіт за секунду.
Перше місце за швидкістю інтернету посідає Південна Корея (162,40 Мбіт/с), на другій сходинці Китай (140,74 Мбіт/с). Трійку замикають Об’єднані Арабські Емірати з 117,84 Мбіт/с.
Зазначається, що швидкість мобільного інтернету в Україні дорівнює (25,15 Мбіт/с).
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Всього у рейтингу 176 країн світу.
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Як повідомляв Укрінформ, компанія NordPass, розробник популярного додатка для зберігання паролів, опублікувала список найлегших для зламу паролів у 2020 році.
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