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Україна - путіну: Ви обрізаєте нашу енергетику, ми - ваш найбільший економічний драйвер – Politico

11 листопада 2023, 11:58
Україна - путіну: Ви обрізаєте нашу енергетику, ми - ваш найбільший економічний драйвер – Politico
Фото: Укрінформ
Міністр енергетики вважає справедливим напад на російську нафту і газ у відповідь на можливі атаки на енергетику України цієї зими.

Про це пише Politico.

"росія регулярно здійснює кібератаки на електромережі України та, як очікується, посилить фізичні атаки, коли температура впаде, а люди більше залежатимуть від енергії для опалення своїх будинків", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. 

На питання, чи можуть слова президента Володимира Зеленського про "відповідь", якщо росія посилить атаки, означати націлювання України на величезну нафтогазову інфраструктуру росії, найбільший двигун її економіки, він відповів: "Це було б справедливо".

"Відповідаючи, ми відповімо тим же підходом, атакуючи їхню енергетичну інфраструктуру. Атаки на інфраструктуру не будуть настільки критичними для цін, особливо коли ви говорите про газ і нафту. Я маю на увазі, що паливо можна купити не тільки в Росії. Я впевнений, що світ міг би впоратися", - додав Галущенко. 

Міністр енергетики Галущенко ще на початку жовтня заявив, що Україна готується до нової атаки на енергетичну систему.
 
Галущенковійна

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