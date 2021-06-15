Україна – у десятці країн, в яких найбільше заробили торік на біткоїні

За даними провідної аналітичної компанії Chainalysis, українські інвестори заробили близько 400 млн доларів прибутку на біткоїні минулого року. Завдяки підприємницькій активності наших громадян Україна опинилась на десятому місці в списку країн-криптолідерів

Україна увійшла в топ-10 країн з найбільшим заробітком на біткоїні у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Телеграмі.

"За даними провідної аналітичної компанії Chainalysis, українські інвестори заробили близько 400 млн доларів прибутку на біткоїні минулого року. Завдяки підприємницькій активності наших громадян Україна опинилась на десятому місці в списку країн-криптолідерів", - ідеться у повідомленні.

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У міністерстві зауважили, що громадяни та криптокомпанії зможуть офіційно працювати та отримувати доходи від операцій з новими активами.

"Це стане можливим з прийняттям профільного законопроєкту "Про віртуальні активи". Створення якісного правового поля забезпечить сталий розвиток крипторинку для швидкого прориву України на шляху цифрової трансформації", - наголосили у Мінцифри.