Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Україна – у десятці країн, в яких найбільше заробили торік на біткоїні

За даними провідної аналітичної компанії Chainalysis, українські інвестори заробили близько 400 млн доларів прибутку на біткоїні минулого року. Завдяки підприємницькій активності наших громадян Україна опинилась на десятому місці в списку країн-криптолідерів
Україна увійшла в топ-10 країн з найбільшим заробітком на біткоїні у 2020 році.
Україна – у десятці країн, в яких найбільше заробили торік на біткоїні Фото: Facenews.ua
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Телеграмі.
 
"За даними провідної аналітичної компанії Chainalysis, українські інвестори заробили близько 400 млн доларів прибутку на біткоїні минулого року. Завдяки підприємницькій активності наших громадян Україна опинилась на десятому місці в списку країн-криптолідерів", - ідеться у повідомленні.
 
Читайте також: Блокчейн біткоїна може підірвати зусилля Китаю у боротьбі зі змінами клімату
У міністерстві зауважили, що громадяни та криптокомпанії зможуть офіційно працювати та отримувати доходи від операцій з новими активами.
 
"Це стане можливим з прийняттям профільного законопроєкту "Про віртуальні активи". Створення якісного правового поля забезпечить сталий розвиток крипторинку для швидкого прориву України на шляху цифрової трансформації", - наголосили у Мінцифри.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 06 2021 16:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
TV-тюнери в Києві: відмінності та особливості вибору

TV-тюнери в Києві: відмінності та особливості вибору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.