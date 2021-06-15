НОВИНИУкраїна увійшла в топ-10 країн з найбільшим заробітком на біткоїні у 2020 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна – у десятці країн, в яких найбільше заробили торік на біткоїні
За даними провідної аналітичної компанії Chainalysis, українські інвестори заробили близько 400 млн доларів прибутку на біткоїні минулого року. Завдяки підприємницькій активності наших громадян Україна опинилась на десятому місці в списку країн-криптолідерів
Фото: Facenews.ua
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Телеграмі.
"За даними провідної аналітичної компанії Chainalysis, українські інвестори заробили близько 400 млн доларів прибутку на біткоїні минулого року. Завдяки підприємницькій активності наших громадян Україна опинилась на десятому місці в списку країн-криптолідерів", - ідеться у повідомленні.
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У міністерстві зауважили, що громадяни та криптокомпанії зможуть офіційно працювати та отримувати доходи від операцій з новими активами.
"Це стане можливим з прийняттям профільного законопроєкту "Про віртуальні активи". Створення якісного правового поля забезпечить сталий розвиток крипторинку для швидкого прориву України на шляху цифрової трансформації", - наголосили у Мінцифри.
Нагадаємо, що 14 червня глава Tesla Ілон Маск заявив, що компанія Tesla Inc. знову дозволить покупцям розраховуватися біткоїнами, коли майнінг криптовалют стане чистішим.
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15 06 2021 16:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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