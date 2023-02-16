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Україна абсолютно прозора у своїх звітах щодо допомоги США — Держдеп

16 лютого 2023, 09:15
Україна абсолютно прозора у своїх звітах щодо допомоги США — Держдеп
Фото: dpa-international.com
Питання контролю витрат, виділених на підтримку Україні, є головним пріоритетом адміністрації США.

Україна відкрита у питаннях підзвітності використання багатомільярдної американської допомоги та активно взаємодіє зі США на багатьох рівнях у наданні всієї необхідної інформації. 

Про це на брифингу заявила голова департаменту міжнародного сприяння Держдепу США Дафна Ренд.

"Ми працюємо за підзвітністю з урядом України, з президентом Зеленським та його чудовою командою, і вони беруть активну участь у цьому", - зазначила дипломат.

Вона вказала, що отримані дані дозволяють дати чітку відповідь платникам податків, а також уряду та Конгресу Сполучених Штатів, як і куди використовуються американські кошти.

За її словами, питання контролю за витратами, виділеними для підтримки Україні, є головним пріоритетом адміністрації США.

"Ми зосереджені на цьому, ми стежимо за кожним доларом і прагнемо найвищого рівня підзвітності", - підсумувала представник Держдепартаменту.

Раніше повідомлялось, що США анонсували пакет допомоги Україні на 10 мільярдів та нові санкції проти росії.

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