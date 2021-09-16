Україна активно облаштовує кордонну смугу з РФ

Особлива увага приділяється ділянці українсько-російського рубежу. Поряд з урядовим планом по інженерному облаштуванню кордону відповідно до відомчих заходів прикордонного відомства створені комплексні інженерні групи. Їх першочерговим завданням є облаштування протитранспортних загороджень на загрозливих напрямках з подальшим нарощенням інших елементів

В Сумській області інженерні групи ДПСУ облаштовують протитранспортні загородження на кордоні з Росією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Держприкордонслужба продовжує системну роботу з посилення інженерного облаштування. Особлива увага приділяється ділянці українсько-російського рубежу. Поряд з урядовим планом по інженерному облаштуванню кордону відповідно до відомчих заходів прикордонного відомства створені комплексні інженерні групи. Їх першочерговим завданням є облаштування протитранспортних загороджень на загрозливих напрямках з подальшим нарощенням інших елементів", - йдеться в повідомленні.



Фото: ДПСУ

Зокрема, зазначається, що до роботи, яка триває в межах Сумської області, залучається техніка інженерних підрозділів прикордонного загону та інших органів охорони кордону. Окрім цього, для обладнання кордону в рамках взаємодії залучена й спеціальна військова інженерна техніка, що значно посилює проведення робіт.



Фото: ДПСУ

В пресслужбі також додали, що у відповідності до законодавства та рішення РНБО Держприкордонслужба спільно з Держгеокадастром та органами місцевого самоврядування активізувала роботу з інвентаризації земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону, які мають надаватися органам прикордонного відомства для будівництва та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд.



Фото: ДПСУ

Належне облаштування державного кордону має не лише безпековий, але й оборонний аспекти, зазначили в Держприкордонслужбі. На рівні з підвищенням прикордонної безпеки – зниження міграційного ризику, небезпеки переміщення засобів терору, зброї, наркотичних речовин та товарів. Разом з тим фортифікаційні елементи ускладнюють дії противника у випадку збройної агресії.

За інформацією пресслужби, в практику впроваджується комплексна модель охорони і захисту державного кордону. Інтегрована система базується на поєднанні інженерних елементів з технічними засобами контролю.

Як повідомлялося, раніше голова ДПСУ Сергій Дейнеко заявив, що інженерно-технічне облаштування кордону з Російською Федерацією продовжується. Загалом за весь час робіт облаштовано близько 400 км протитанкового рову, 330 км рокадної дороги, 70 км колючого дроту і 100 км металевого паркану.