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ПОЛІТИКА

Україна блокуватиме імпорт польських овочів – ЗМІ

19 вересня 2023, 17:54
Україна блокуватиме імпорт польських овочів – ЗМІ
Міністр торгівлі України пояснює, що вони зважилися на цей крок, щоб "переконати" Польщу зробити крок назад і погодитися на розроблений у співпраці з ЄС механізм ліцензування торгівлі зерном, за який відповідатиме Україна.

Найближчими днями Україна запровадить ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука.

Про це заявив в інтерв’ю виданню Rzeczpospolita заступник міністра економіки та торгівлі Тарас Качка.

Качка заявив, що після п'яти місяців переговорів Україна втратила надію на вирішення цієї суперечки, і саме тому Київ подав звернувся до Світової організації торгівлі.

Відтоді, за його словами, українська сторона не отримала жодної відповіді від польського уряду з цього приводу. Для Києва було важливо не лише те, що Польща продовжила заборону, але й те, що вона поширила її на більшу кількість продуктів – борошно та зерновий шрот.

"Головна причина для нас – довести, що Польща не має права запроваджувати такі заходи. Ми від самого початку не погоджувалися із забороною експорту, для нас важливо рухатися в правильному напрямку, а це означає діалог з Єврокомісією, як інституцією, що відповідає за міжнародну торгівлю", – підкреслив Качка.

Він пояснив, що Україна пішла на цей крок, щоб "переконати" Польщу зробити крок назад і погодитися на механізм ліцензування, розроблений у співпраці з ЄС.

Качка додав, що Україна не має наміру погіршувати відносини з Польщею, а прагне виробити цивілізовані методи вирішення суперечки.

Нагадаємо, Європейська комісія вирішила не продовжувати обмеження щодо ввезення сільськогосподарської продукції з України на територію п’яти держав ЄС.  Однак Уряди трьох країн: Польщі, Словаччини та Угорщини оголосили, що в односторонньому порядку продовжать заборону на імпорт з України низки продовольчих товарів.

Польщаовочіімпортзерно

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