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Україна буде серед пріоритетів головування Швеції в Раді ЄС

15 грудня 2022, 11:16
Україна буде серед пріоритетів головування Швеції в Раді ЄС
Фото: РБК
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон представив пріоритети головування країни у Раді Європейського союзу в першій половині 2023 року. Зокрема, серед основних напрямів діяльності буде підтримка України у боротьбі з агресією рф.

Про це повідомляється на сайті шведського головування в ЄС.

Як йдеться у релізі, пріоритетами шведського головування у Раді ЄС стануть безпека, стійкість, процвітання, демократичні цінності та верховенство закону.

У документі зазначається, що Швеція ухвалює головування в Раді Євросоюзу в період історичних викликів для держав-членів та Союзу в цілому.

"Незаконне, неприйнятне та неспровоковане вторгнення росії в Україну є загрозою європейській безпеці з тяжкими наслідками для міграції, а також глобальних поставок продовольства та енергії. Україна бореться за своє виживання як нація, а також за безпеку та життя своїх громадян",  йдеться в публікації.

Стокгольм також звертає увагу, що ЄС та його держави-члени надали Україні "безпрецедентну підтримку і твердо стоятимуть на її боці", а також наголошує на необхідності забезпечити постійну співпрацю з надійними партнерами, у тому числі міцний трансатлантичний зв'язок.

У представлених пріоритетах йдеться про узгодження надійної європейської безпекової та оборонної політики у тісній співпраці з партнерами, подальші кроки якої ґрунтуватимуться на спільних діях Євросоюзу з протидії агресії рф проти України, а також імплементації Стратегічного компаса ЄС та інших ініціатив.

Шведське головування приділятиме пріоритетну увагу подальшій економічній та військовій підтримці України, а також підтримці шляху нашої країни до ЄС.

Що стосується пункту про стійкість, то тут йдеться про стимулювання економічного зростання та посилення конкурентоспроможності Євросоюзу з огляду на повномасштабну військову агресію рф проти України та її короткострокові наслідки.

Напрямок про процвітання означає подолання високих та нестабільних цін на енергоносії з одночасною реформою енергетичного ринку та вирішенням кліматичних проблем.

"Європа має подавати приклад, домагаючись амбітних цілей у галузі клімату, стимулюючи зростання та конкурентоспроможність. Ми введемо Fit for 55 у дію та прискоримо перехід енергії", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що у другому півріччі поточного року в Раді ЄС головує Чехія.

Раніше повідомлялось, що Швеція виділить додаткові 55 млн євро на відновлення України.

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