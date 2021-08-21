Україна четверта у рейтингу глобального індексу використання криптоактивів - Мінцифри

Відповідно до аналітичного звіту Chainalysis в Україні найбільший обсяг транзакцій з криптоактивами серед учасників ринку у світі

За даними американської аналітичної компанії Chainalysis, Україна посіла 4-ту позицію в рейтингу глобального індексу сприйняття криптоактивів у 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що Україна випередила таких потужних гравців на міжнародному крипторинку, як США та Китай.

Минулого року Китай посів четверте місце за глобальним індексом впровадження, а США - шосте. Цього року США посідають восьме, а Китай - 13 місце у відповідному рейтингу.

У Мінцифри зазначають, що відповідно до аналітичного звіту Chainalysis в Україні найбільший обсяг транзакцій з криптоактивами серед учасників ринку у світі. Крім цього, Україна увійшла в топ-10 країн з найбільшим заробітком на біткоїні у 2020 році.

"Завдяки даним блокчейн-компанії Chainalysis знаємо, що українці активно користуються криптоактивами та вміють на них заробляти. Одна з пріоритетних цілей нашого міністерства - забезпечити всі необхідні умови для діяльності та розвитку криптокомпаній в Україні. Переконаний, що створення якісно правового поля для роботи на ринку віртуальних активів посилить позицію України як юрисдикції на міжнародній мапі", - сказав заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Зазначається, що 4-та сходинка, яку посіла Україна в цьогорічному рейтингу, свідчить про прагнення наших громадян до використання криптоактивів та необхідність створення правових механізмів для подальшого розвитку криптоіндустрії в нашій країні.

Провідна блокчейн-компанія Chainalysis щороку публікує аналітичні звіти щодо рівня поширення криптоактивів серед бізнесу та населення. Американські блокчейн-фахівці відзначають, що впровадження й використання криптоактивів стрімко зросло за останній рік, а зміни в країнах, що сприяють цьому, свідчать про те, що криптоактиви - дійсно глобальне явище.

Як повідомлялося, 28 червня британське Управління з контролю фінансової діяльності (FCA) оголосило про неприпустимість діяльності однієї з найбільших криптовалютних бірж Binance і її підрозділів на території країни.