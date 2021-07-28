Легалізація доходів від операцій із криптоактивами сприятиме детінізації ринку – Мінцифри

Легалізація доходів від операцій із криптоактивами дозволить громадянам задекларувати свої доходи у криптовалюті та сплачувати податки.

Як передає Укрінформ, про це сказав заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков, повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Українці активно користуються криптоактивами та вміють на них заробляти. Водночас громадяни не можуть легалізувати доходи від операцій із такими активами тому, що відповідний механізм не прописаний у правовому полі України. Легалізація ринку віртуальних активів та, зокрема ухвалення профільного та податкового законопроєктів дозволять громадянам задекларувати свої доходи у криптоактивах та сплатити податки", - розповів Борняков.

Він додав, що для держслужбовців, на яких поширюються спеціальні норми антикорупційного законодавства, буде передбачена обов'язкова вимога нульового декларування наявних у власності криптоактивів.

"Такі заходи спрямовані на протидію відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом", — пояснив заступник міністра.

Він зазначив, що легалізація доходів від операцій з криптовалютами є однією з необхідних передумов євроінтеграції для України.

Як повідомлялось, Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації 30 травня 2021 року рекомендував ухвалити профільний законопроєкт №3637 "Про віртуальні активи" у повторному другому читанні. Документ врегульовує правовий статус віртуальних активів та створює легальні умови для функціонування цього ринку в Україні.

Доопрацьований документ містить доповнення, пов'язані з розподілом компетенцій державних органів, які виступатимуть регуляторами у галузі обігу віртуальних активів. Зокрема, законопроєкт прописує межі повноважень Національного банку України та Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, а також їх права, обов‘язки та порядок взаємодії.

Додатково законопроєктом пропонується внести зміни до закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, згідно з якими з моменту створення центрального органу виконавчої влади, що реалізує політику у сфері обороту віртуальних активів, до нього від Міністерства цифрової трансформації передаються функції державного фінансового моніторингу у галузі обігу віртуальних активів.