Україна дає рік "безвізу" на свою територію громадянам Північної Македонії
Відповідний указ оприлюднений на сайті президента 6 березня, повідомляє "Радіо Свобода".
"Запровадити на період з 16 березня 2019 року до 15 березня 2020 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Республіки Північна Македонія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів", – йдеться в документі.
У тексті вказано, що рішення ухвалене з метою "розвитку і практичної реалізації принципів добросусідського партнерства між Україною та Республікою Північна Македонія, активізації двосторонніх контактів у всіх сферах взаємовідносин".
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року українці можуть їздити до Грузії за внутрішніми паспортами у вигляді ID-карток. За аналогічною процедурою до України зможуть приїхати громадяни Грузії.
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