CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ 1 березня 2019 року українці можуть їздити до Грузії за внутрішніми паспортами у вигляді ID-карток. За аналогічною процедурою до України зможуть приїхати громадяни Грузії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Відсьогодні українці можуть їздити до Грузії за внутрішніми ID-картками
За аналогічною процедурою до України зможуть приїхати громадяни Грузії
Тбілісі. Фото: wikimedia.org
Саме відсьогодні починає діяти оновлена угода між Кабміном та урядом Грузії. Таку послугу запровадили на додаток до чинного безвізу, повідомили у візовому відділі Департаменту консульської служби МЗС, інформує "Громадське".
18 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна домовляється про безвізовий режим або спрощення візового режиму з 22-ма країнами.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України не відкидає можливість скасування безвізового режиму з Ізраїлем, якщо права українських туристів і мандрівників будуть систематично порушуватися на кордоні.
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01 03 2019 10:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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