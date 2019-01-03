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Відсьогодні українці можуть їздити до Грузії за внутрішніми ID-картками

За аналогічною процедурою до України зможуть приїхати громадяни Грузії
З 1 березня 2019 року українці можуть їздити до Грузії за внутрішніми паспортами у вигляді ID-карток. За аналогічною процедурою до України зможуть приїхати громадяни Грузії.
Відсьогодні українці можуть їздити до Грузії за внутрішніми ID-картками Тбілісі. Фото: wikimedia.org

Саме відсьогодні починає діяти оновлена угода між Кабміном та урядом Грузії. Таку послугу запровадили на додаток до чинного безвізу, повідомили у візовому відділі Департаменту консульської служби МЗС, інформує "Громадське".

18 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна домовляється про безвізовий режим або спрощення візового режиму з 22-ма країнами.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України не відкидає можливість скасування безвізового режиму з Ізраїлем, якщо права українських туристів і мандрівників будуть систематично порушуватися на кордоні.

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01 03 2019 10:10
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