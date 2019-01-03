Відсьогодні українці можуть їздити до Грузії за внутрішніми ID-картками

За аналогічною процедурою до України зможуть приїхати громадяни Грузії

З 1 березня 2019 року українці можуть їздити до Грузії за внутрішніми паспортами у вигляді ID-карток. За аналогічною процедурою до України зможуть приїхати громадяни Грузії.

Саме відсьогодні починає діяти оновлена угода між Кабміном та урядом Грузії. Таку послугу запровадили на додаток до чинного безвізу, повідомили у візовому відділі Департаменту консульської служби МЗС, інформує "Громадське".

18 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна домовляється про безвізовий режим або спрощення візового режиму з 22-ма країнами.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України не відкидає можливість скасування безвізового режиму з Ізраїлем, якщо права українських туристів і мандрівників будуть систематично порушуватися на кордоні.