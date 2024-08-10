Україна демонструє здатність чинити тиск на росію: експертка НАТО про плани ЗСУ

Експертка НАТО Стефані Бабст вважає, що дії ЗСУ в Курській області в рф є раптовими та добре спланованими.

Україна на відміну від Берліна та Вашингтона, зрозуміла, що має поставити росіян у оборонне становище та водночас показати, що ЗСУ самі можуть чинити тиск на російського агресора і у перспективі переконати союзників відмовитися від обмежень на використання західних систем озброєнь, говорить експертка.

Експертка НАТО Стефані Бабст вважає, що дії ЗСУ в Курській області в рф є раптовими та добре спланованими. Вона виокремила 5 цілей, які можуть мати ЗСУ в рф.

Про це вона сказала в коментарі німецькому виданню Bild.

Екскерівниця штабу стратегічного планування НАТО Стефані Бабст відзначила підготовленість дій українських бійців на території рф.

Вона вважає, що ЗСУ мають наступні цілі:

Виявити тиск на путіна;

довести свою боєздатність — самій Україні та Заходу;

послабити тиск російських військ на інших ділянках фронту;

захопити Курську АЕС та згодом обміняти її на захоплену росією Запорізьку АЕС під час переговорів;

ударити по газовому експорту путіна.

Стефані Бабст вважає, що Україна на відміну від Берліна та Вашингтона зрозуміла, що має поставити росіян у оборонне становище та водночас показати, що ЗСУ самі можуть чинити тиск на російського агресора і у перспективі переконати союзників відмовитися від згубних обмежень використання західних систем озброєнь.

Також українці прагнуть розсіяти ЗС рф, які були сконцентровані на Донеччині". Бабст також висловила сумніви, що ЗСУ хочуть захопити Курську АЕС, оскільки "в воєнному плані це був би дуже довгий і важкий шлях".

На її думку, ЗСУ скоріше прагнуть контролювати газовимірювальну станцію в Суджі, через яку здійснюється газовий експорт. Станція – ключовий елемент останнього газопроводу, який зв'язує Європу та росію.

"Це стало б значною втратою для газового бізнесу путіна", — вважає Бабст.

Нагадаємо, журналісти The Washington Post назвали раптовий прорив ЗСУ там найсерйознішим викликом для москви з часів повстання ПВК "Вагнер".