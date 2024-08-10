Прорив ЗСУ в Курській області став найбільшим викликом для путіна з часу повстання найманців "Вагнера" – WP

Якщо ЗСУ окопаються на укріплених позиціях, що реально, це дасть Києву потужний козир на майбутнє.

Події у Курській області мають психологічну цінність для Києва, вони підіймають моральний дух Сил оборони, звичайних українців, а також показують немічність та неефективність воєнної машини російського диктатора владіміра путіна та його армії.

Про це повідомляє The Washington Post.

Журналісти назвали раптовий прорив ЗСУ там найсерйознішим викликом для москви з часів повстання ПВК "Вагнер".

Якщо у Курській області російські сили будуть наступати з тією ж швидкістю, що й на інших напрямках фронту, то їм знадобиться рік, аби повернути під свій контроль усі території, які наразі контролюють "альтернативні сили".

За даними WP, Сили оборони зайняли вже два десятки російських населених пунктів і частково місто Суджа, також вони продовжують рух до Курської АЕС. Журналісти вважають, що у захисників буде час, щоб окопатися на укріплених позиціях. Це дасть Києву потужний козир на майбутнє — або для припинення вогню, або для мирних перемовин.

"Українські сили явно просунулися досить далеко в Курській області, але скільки території вони контролюють або насправді мають намір контролювати, залишається невідомим", — сказав старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман.

Зранку 6 серпня російські телеграм-канали почали поширювати інформацію про сильні бої у Курській області росії (межує із Сумщиною) та нібито великий наступ ЗСУ. Генштаб України не коментував свою причетність до цього.

Спочатку російське Міноборони запевняло, що противника витиснули, але згодом видалило згадку про це. Тим часом проросійські канали пишуть про втрату контролю над понад 10 населеними пунктами, зокрема і райцентром — містом Суджа. Також вони кажуть про втрату контролю над газовимірювальною станцією "Суджа" — єдиною станцією, через яку рф здійснює транзит свого газу в Європу.