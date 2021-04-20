Україна до осені може отримати транш від МВФ - радник Зеленського

МВФ зарезервував для України 5 млрд дол, 2,1 млрд дол з яких Україна вже отримала

Україна може отримати другий транш від МВФ за чинною програмою у розмірі 2 млрд дол до вересня 2021 року.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко, повідомляє "Економічна правда".

"До вересня повинні отримати такий транш. А, якщо мати на увазі, що серпень є місяцем відпусток, то у нас є червень і липень, щоб ми отримали кошти. І це розуміємо не тільки ми в Києві, а й у Вашингтоні в центральному офісі МВФ", - сказав Устенко.

Радник Зеленського нагадав, що "МВФ зарезервував для України 5 млрд дол, 2,1 млрд дол з яких Україна вже отримала".

За його словами, наразі Україна веде з МВФ активні технічні консультації по отриманню чергового валютного траншу, в тому числі на рівні Кабміну, НБУ, Міністерства юстиції, Міністерства енергетики, а також Офісу президента.

"Ми очікуємо прогресу, м'яч на нашій стороні. Ті законопроєкти, які ми повинні були прийняти для того, щоб отримати транш, що стосуються судової системи, її реформування та антикорупційної архітектури - перебувають зараз на розгляді в парламенті. Я вважаю, у нас є достатньо шансів для отримання коштів МВФ", - резюмував він.

Нагадаємо, що Україна згідно з взятими зобов'язаннями з МВФ звужує коло невирішених питань.