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Україна добре підготувалась до кібератак рф перед вторгненням – Bloomberg

09 березня 2023, 17:47
Україна добре підготувалась до кібератак рф перед вторгненням – Bloomberg
Українська влада добре підготувалась до потенційних кібератак російських хакерів.

Країна почала готуватись ще перед повномасштабним вторгненням, західні технологічні компанії також в цьому допомогали.

Повідомляє Bloomberg.

Російські хакери здійснювали атаки на українські мережі ще з 2015 року, серед яких напад у 2017 році на український фінансовий сектор за допомогою вірусу NotPetya, йдеться в матеріалі. 

Не виключаючи можливу кібератаку з боку росії, українські чиновники почали готуватися до атка російських хакерів за кілька місяців.

Допомогу надали такі технологічні компанії, такі як Microsoft, Google та інші надали українському уряду для посилення кіберзахисту.

Крім надання безкоштовного програмного забезпечення, технологічні компанії також поділилися своїм аналізом роботи російських хакерів, допомогли українському уряду дослідити вразливі місця у своїх мережах і надали йому розвідувальні дані про кіберзагрози.

В кінці лютого ми писали, що Україна готується до нової фази кібервійни з росією.

РосіяBloombergУкраїнакібератаки

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