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Україна долучилася до санкцій ЄС проти росії, білорусі та Ірану

01 липня 2025, 18:11
Україна долучилася до санкцій ЄС проти росії, білорусі та Ірану
Президент підписав укази, що забезпечують синхронізацію України з низкою санкційних рішень Євросоюзу
Україна приєдналася до кількох санкційних рішень Євросоюзу, зокрема – проти росії, а також осіб, відповідальних за порушення прав людини в білорусі та Ірані.
 
Про це повідомила пресслужба Офісу президента України
 
 Президент Володимир Зеленський увів у дію три рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) та підписав укази, що забезпечують синхронізацію України з низкою санкційних рішень Євросоюзу. Як зазначають, це стало першим етапом реалізації рішення РНБО від 27 червня 2025 року "Про синхронізацію санкційного тиску України, ЄС та інших учасників "Групи семи" на рф і пов’язаних з нею суб’єктів".
 
Таким чином, Україна синхронізувала свої санкції з 9–14 санкційними пакетами ЄС, санкціями проти причетних до порушення прав людини в білорусі, а також рішеннями ЄС від 2011 та 2020–2025 років щодо осіб, причетних до порушення прав людини в Ірані та військової підтримки рф у війні проти України.
 
Загалом під санкції потрапили 403 фізичні особи та 188 юридичних. 
 
"Наша держава продовжує підготовку наступних санкційних пакетів для повної синхронізації санкційної політики з партнерами. Україна очікує від міжнародної спільноти максимального відображення та підтримки українських санкцій у відповідних національних рішеннях", – зазначили в Офісі президента. 
санкціївійна в Україніросія окупанти

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