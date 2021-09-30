Україна допомогла евакуювати з Афганістану понад 700 людей

Один з найбільших викликів пов'язаних з Афганістаном - це потоки мігрантів, і ми бачили як режим Лукашенка використовує мігрантів як зброю на кордонах Литви, Латвії та Польщі, і це також проблема

Україна допомогла виїхати з Афганістану понад 700 людям.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в Страсбурзі сказав член української делегації в ПАРЄ, народний депутат України Рустем Умєров.

"Україна допомогла виїхати з Афганістану понад 700 людям. Я хочу подякувати кожному військовослужбовцю з України та інших країн, які брали участь в евакуаційній операції. Але це не кінець і найгірше, можливо, ще попереду. ЄС та ПАРЄ мають звернути увагу Комітету міністрів Ради Європи на важливість включення цього питання для розробки подальших рекомендацій", - сказав Умєров.

Він також зазначив, що найбезпосередніший вплив на Європу - гуманітарний, з урахуванням зростання мігрантів з Афганістану, тому ЄС має розробити покроковий план підтримки мігрантів.

Своєю чергою під час свого виступу під час термінових дебатів у ПАРЄ по Афганістану член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко підкреслив, що Україна не лишалася осторонь, а допомагала евакуювати людей з найнебезпечніших місць у Кабулі. Він також згадав й питання міграційного тиску на кордонах Литви, Латвії і Польщі з Білоруссю.

"Один з найбільших викликів пов'язаних з Афганістаном - це потоки мігрантів, і ми бачили як режим Лукашенка використовує мігрантів як зброю на кордонах Литви, Латвії та Польщі, і це також проблема", - сказав він.

Як повідомлялося, режим Олександра Лукашенка у Білорусі використовує незаконну міграцію як гібридну зброю для дестабілізації Європейського Союзу.

Наприкінці травня Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Євросоюзу. Після цього відбулося різке зростання потоку нелегальних мігрантів, передусім з Іраку, Ірану і Сирії, у сусідні з Білоруссю країни ЄС - Польщу та Литву.

На початку липня Литва оголосила режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації, звинувативши Мінськ у "гібридній агресії".

Упродовж останніх двох місяців на польсько-білоруському кордоні спостерігається різке збільшення кількості нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до РП. У Польщі переконані, що створення міграційного тиску є гібридною операцію Білорусі, яка сприяє приїзду мігрантів з Іраку, Сирії та інших країн. На польсько-білоруському кордоні встановлено загорожу з колючого дроту, а в прикордонних населених пунктах Люблінського та Підляського воєводств Польщі на початку вересня введено надзвичайний стан на 30 днів.

У серпні розслідування центру "Досьє" та німецького видання Der Spiegel продемонструвало, що білоруська державна компанія "Центркурорт" з весни 2021 року координувала завезення до Білорусі нелегальних мігрантів з Іраку — їх потім відправляли до кордонів країн ЄС, провокуючи кризу в цих країнах.

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