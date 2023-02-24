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ПОЛІТИКА

Україна дорікнула ПАР за спільні військові навчання з росією

24 лютого 2023, 18:30
Україна дорікнула ПАР за спільні військові навчання з росією
Фото з вільного доступу
МЗС України розчароване тим, що уряд ПАР намагається запозичити досвід російської військової машини.

Україна стурбована російсько-китайськими спільними військово-морськими навчаннями у Південно-Африканській Республіці.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у п'ятницю, 24 лютого.

"У навчаннях бере участь російський фрегат, позначений символами Z та V. Під цими символами російська армія наразі скоює військові злочини та злочини проти людяності на території України", - сказав дипломат.

Ніколенко зазначив, що військові кораблі рф оснащені такими ж ракетами, що використовуються для вбивства мирних жителів та знищення важливої інфраструктури в Україні.

"Міністерство глибоко розчароване тим, що уряд ПАР намагається запозичити досвід російської військової машини, тоді як міжнародне співтовариство, зокрема африканські країни, засуджує російську агресію та посилює ізоляцію Росії для припинення війни в Україні", - заявив речник МЗС.

Найприкріше, за словами дипломата, те, що навчання пройдуть 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Раніше повідомлялось, що Китай спростував інформацію про можливу передачу безпілотників для рф.

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