Україна дорікнула ПАР за спільні військові навчання з росією

МЗС України розчароване тим, що уряд ПАР намагається запозичити досвід російської військової машини.

Україна стурбована російсько-китайськими спільними військово-морськими навчаннями у Південно-Африканській Республіці.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у п'ятницю, 24 лютого.

"У навчаннях бере участь російський фрегат, позначений символами Z та V. Під цими символами російська армія наразі скоює військові злочини та злочини проти людяності на території України", - сказав дипломат.

Ніколенко зазначив, що військові кораблі рф оснащені такими ж ракетами, що використовуються для вбивства мирних жителів та знищення важливої інфраструктури в Україні.

"Міністерство глибоко розчароване тим, що уряд ПАР намагається запозичити досвід російської військової машини, тоді як міжнародне співтовариство, зокрема африканські країни, засуджує російську агресію та посилює ізоляцію Росії для припинення війни в Україні", - заявив речник МЗС.

Найприкріше, за словами дипломата, те, що навчання пройдуть 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Раніше повідомлялось, що Китай спростував інформацію про можливу передачу безпілотників для рф.