Матеріали:
Теми:

Україна експортує весь видобутий уран в Канаду

15 вересня 2023, 12:58
Україна експортує весь видобутий уран в Канаду
Фото: з вільних джерел
Державне підприємство "Енергоатом" відправив першу партію видобутого в Україні урану канадському стратегічному партнеру.

Про це "Енергоатом" написав в Telegram-каналі.

"Першу партію українського урану, видобутого на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті СхідГЗК, вже відправили до Канади, де на потужностях компанії САМЕСО український уран використовуватимуть для виробництва ядерного палива на потреби вітчизняних АЕС", - йдеться в дописі. 

Там додали, що угода зі стратегічним партнером компанією CAMECO передбачає постачання всього обсягу урану, що видобувається на СхідГЗК, до Канади і подальшу його конверсію в природний гексафторид урану. 

"Такий процес необхідний для підготовки до відправлення його на збагачення до наших інших стратегічних партнерів – компанії URENCO, а потім – до компанії Westinghouse вже для виробництва ядерного палива. Ці процеси переробки ядерного матеріалу поки що недоступні в Україні. Але ми працюємо над створенням відповідних потужностей", – заявив президент "Енергоатом" Петро Котін.

Наразі спецтранспорт з ураном пересувається Європою.

Компанія  САМЕСО забезпечуватиме 100% потреб "Енергоатома" в гексафториді урану для Рівненської, Хмельницької і Південноукраїнської АЕС з 2024 до 2035 року. 

Згідно з контрактом, буде забезпечення Запорізької АЕС гексафторидом урану, щойно контроль над атомною станцією буде повернено її законному оператору - "Енергоатому".

Другий договір передбачає продаж "Енергоатомом" Канаді вітчизняного урану, який видобувається в Україні на СхідГЗК. Конверсію українського урану забезпечить САМЕСО для потреб "Енергоатома".

Раніше стало відомо, що "Енергоатом" застрахував усі АЕС на випадок ядерного інциденту.
ЕнергоатомУранКанада

Останні матеріали

Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Політика
Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 15 вересня 2023, 12:15
Святі, громи та блискавки:
Політика
Святі, громи та блискавки: "непроникна російська ППО над Кримом". Частина 3 – Том Купер
15 вересня 2023, 10:00
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Cуспільство
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 15:53
На Донбасі не вистачає техніки. А на південному напрямку дні невизначеності – Том Купер
Cуспільство
На Донбасі не вистачає техніки. А на південному напрямку дні невизначеності – Том Купер
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 11:46
Урок війни в Україні №1. Балакучі військові мікроменеджери-смертники – Ян Каллберг
Технології
Урок війни в Україні №1. Балакучі військові мікроменеджери-смертники – Ян Каллберг
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 08:46
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і путіна – Мік Раян
Cуспільство
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і путіна – Мік Раян
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 16:15
Історія про страх. Що отримала росія, залякавши Ілона Маска та західні уряди? – Енн Епплбом
Політика
Історія про страх. Що отримала росія, залякавши Ілона Маска та західні уряди? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 12:22
Повільний, але сміливий розворот Макрона щодо України. Чи не запізно? – Politico
Політика
Повільний, але сміливий розворот Макрона щодо України. Чи не запізно? – Politico
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 09:01
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється