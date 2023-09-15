Україна експортує весь видобутий уран в Канаду

Державне підприємство "Енергоатом" відправив першу партію видобутого в Україні урану канадському стратегічному партнеру.

Про це "Енергоатом" написав в Telegram-каналі.

"Першу партію українського урану, видобутого на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті СхідГЗК, вже відправили до Канади, де на потужностях компанії САМЕСО український уран використовуватимуть для виробництва ядерного палива на потреби вітчизняних АЕС", - йдеться в дописі.

Там додали, що угода зі стратегічним партнером компанією CAMECO передбачає постачання всього обсягу урану, що видобувається на СхідГЗК, до Канади і подальшу його конверсію в природний гексафторид урану.

"Такий процес необхідний для підготовки до відправлення його на збагачення до наших інших стратегічних партнерів – компанії URENCO, а потім – до компанії Westinghouse вже для виробництва ядерного палива. Ці процеси переробки ядерного матеріалу поки що недоступні в Україні. Але ми працюємо над створенням відповідних потужностей", – заявив президент "Енергоатом" Петро Котін.

Наразі спецтранспорт з ураном пересувається Європою.

Компанія САМЕСО забезпечуватиме 100% потреб "Енергоатома" в гексафториді урану для Рівненської, Хмельницької і Південноукраїнської АЕС з 2024 до 2035 року.

Згідно з контрактом, буде забезпечення Запорізької АЕС гексафторидом урану, щойно контроль над атомною станцією буде повернено її законному оператору - "Енергоатому".

Другий договір передбачає продаж "Енергоатомом" Канаді вітчизняного урану, який видобувається в Україні на СхідГЗК. Конверсію українського урану забезпечить САМЕСО для потреб "Енергоатома".