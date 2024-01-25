Україна експортувала більше 18 млн тонн вантажів

Через Чорноморський коридор, який організувала Україна, з серпня минулого року експортовано вже 18 млн тонн вантажів до 32 країн світу.

З них 12,7 млн тонн це агропродукція.

Про це повідомив голова Адміністрації морських портів Юрій Литвин, передає Центр Транспортних Стратегій.

В грудні 2023 року українські порти експортували більше сільськогосподарської продукції, ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення росії.

Результат значно перевищив місячні обсяги, досягнуті під час реалізації чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН і Туреччини, коли кораблі піддавалися російським перевіркам.

В Адміністрації морських портів України заявили, що за підсумками 2023 року, оператори працюючих українських портів обробили близько 62 млн тонн вантажів. В експортному напрямку біло відвантажено 56,3 млн тонн, в імпортному - 5,3 млн тонн.

За 2023 рік було, зокрема, перевантажено 45,5 млн тонн зернових вантажів та 6,3 млн тонн - наливних, 1,9 млн тонн руди, 1,7 млн тонн чорних металів, 0,5 млн тонн будматеріалів і контейнерів - 67,7 тис.

Оператори портів, які працюють на Дунаї, обробили 32 млн тонн вантажів минулого року.

Вантажообіг порту Ізмаїл збільшився більш ніж удвічі і досяг 20,2 млн тонн: з них у порту Рені - 10 млн тонн; в порту Усть-Дунайськ - 1,7 млн тонн.

В портах Великої Одеси за весь минулий рік було перевалено 30 млн тонн вантажів.