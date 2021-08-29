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Україна евакуювала з Афганістану понад 650 осіб - МЗС

Україна своїх не кидає, і евакуація з Афганістану вкотре довела цей принцип конкретними діями
Після загострення ситуації в Афганістані в середині серпня до України прибули шість евакуаційних літаків, які повернули понад 650 осіб.
Україна евакуювала з Афганістану понад 650 осіб - МЗС Фото: Victor Mancilla/US Marine Corps
Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднило Міністерство закордонних справ на своїй сторінці у Facebook.
 
Серед евакуйованих - українці, члени їхніх родин, іноземні журналісти, міжнародні правозахисники та люди, яким загрожувала небезпека.
 
У відомстві підкреслили, що Україна увійшла до кола європейських держав, які провели найбільш успішні евакуаційні операції з Афганістану.
 
"Україна своїх не кидає, і евакуація з Афганістану вкотре довела цей принцип конкретними діями", - наголосив глава МЗС Дмитро Кулеба.
 
Раніше повідомлялося, що 28 серпня до аеропорту "Бориспіль" прибув четвертий евакуаційний рейс з Кабула, а за ним прибули ще два.
 
Україна евакуювала всіх своїх громадян, які виявили таке бажання та вийшли на контакт з МЗС.
 
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29 08 2021 16:33
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