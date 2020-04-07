Україна, Франція та Німеччина хочуть повного припинення вогню на Донбасі
Про це 4 липня повідомляє пресслужба Офісу президента, зазначає "Громадське".
Зокрема, сторони зійшлися на думці про необхідність реальних заходів для забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі.
"Домовленості Паризького саміту лідерів держав - учасниць Нормандського формату має бути виконано. Україна, а також її партнери за Нормандським форматом, Франція та Німеччина, продемонстрували готовність докласти для цього максимум зусиль", - підкреслила українська делегація.
Зі свого боку, як пишуть в ОП, російська сторона взяла паузу для підготовки відповіді на консолідовану позицію України, Франції та Німеччини.
"Сьогоднішня зустріч на крок наблизила проведення саміту в Берліні", - зауважив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Як повідомляється, зустріч у форматі переговорів тривала 11 годин, відбулася вона за декілька днів до чергового засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.
Учасники зустрічі детально, по пунктах, обговорили процес виконання домовленостей у "Норманді" та виокремили низку завдань, які мають бути реалізовані під час найближчих засідань ТКГ для прискорення переговорного процесу та створення передумов для проведення наступного саміту в "нормандському форматі" в Берліні.
Натомість російська сторона ввечері 3 липня заявила, що за підсумками зустрічі в Берліні політичних радників "нормандської четвірки" говорити про прорив не доводиться. А для нової зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним Москва вимагає від України розробити "десятки законів". За його словами, відбулася "ґрунтовна розмова".
Нагадаємо, що Москва на берлінських консультаціях наполягає на визначенні статусу Донбасу
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