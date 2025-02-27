Україна глушить російські КАБи по всій лінії фронту – Forbes

Ці бомби - одна з головних переваг росії на полі бою.

Про те тепер армії рф для ураження однієї цілі потрібно до 16 плануючих бомб.

Про це йдеться в матеріалі бізнес журналу Forbes.

ЗСУ почали ефективно глушити російські плануючі бомби вздовж усієї лінії фронту, нівелюючи одну з головних переваг рф на полі бою.

російські плануючі бомби, оснащені системами супутникового наведення.

і раніше вони завдавали значних втрат українським силам, але завдяки сучасним технологіям РЕБ українські захисники успішно перешкоджають наведенню цих боєприпасів, змушуючи їх відхилятися від цілей або взагалі не досягати їх.

Журналісти пишуть, що таке досягнення підвищує моральний дух українських військових і демонструє зростаючий технологічний потенціал Збройних Сил України.

В тиждень армія рф використовує сотні плануючих бомб.

Восени 2023 ми писали, що рф запускає бомби з ракетним двигуном.