Україна готова до переговорів у будь-якому місці, крім рф і бр – Зеленський

Україна готова до переговорів у будь-якому місці, крім рф і бр – Зеленський
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Президент наголосив, що Київ не блокуватиме мирні перемовини та пропонує Туреччину або Швейцарію як нейтральні майданчики.

Україна готова вести мирні переговори у будь-якому місці, окрім росії та білорусі, і не буде тією стороною, яка їх затримує або блокує. 

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу NBC News у Катарі. 

"Ми ніколи не будемо тією стороною, яка блокуватиме чи відкладатиме перемовини. Тому готові зустрічатися будь-де, окрім росії та білорусі - вони є нашими ворогами та союзниками між собою", - сказав Зеленський.

Президент додав, що новий конфлікт на Близькому Сході уповільнив дипломатичні зусилля щодо завершення російсько-української війни.

За його словами, американська посередницька команда на чолі зі спеціальним посланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером не змогла б провести переговори в нейтральному місці під час війни проти Ірану.

"Американська сторона пропонувала провести тристоронні переговори у США, але росіяни відмовилися, хоча їхній посланець Кирило Дмитрієв вже їздив до Флориди для попередніх консультацій", - зазначив Зеленський.

Водночас Президент запропонував Туреччину або Швейцарію як потенційні майданчики для майбутніх переговорів, підкресливши готовність України до діалогу.

Зазначимо, що сьогодні Зеленський прибув до Йорданії.
 
