Зеленський прибув до Йорданії
Сьогодні, 29 березня, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Йорданія.
Про це глава держави повідомив у Telegram-каналі.
За словами Зеленського, ключовою темою поїздки є питання безпеки та координація з партнерами.
"Найголовніше - безпека, і важливо, щоб усі партнери докладали до цього необхідних зусиль. Україна робить свій внесок", - зазначив він.
Президент також повідомив, що під час візиту заплановано низку важливих зустрічей.
Зазначимо, що кілька днів тому Зеленський прибув до Саудівської Аравії.