Зеленський прибув до Йорданії

Президент України заявив, що під час візиту обговорить питання безпеки та проведе важливі зустрічі.

Сьогодні, 29 березня, президент України Володимир Зеленський 29 березня прибув із офіційним візитом до Йорданія.

Про це глава держави повідомив у Telegram-каналі.

За словами Зеленського, ключовою темою поїздки є питання безпеки та координація з партнерами.

"Найголовніше - безпека, і важливо, щоб усі партнери докладали до цього необхідних зусиль. Україна робить свій внесок", - зазначив він.

Президент також повідомив, що під час візиту заплановано низку важливих зустрічей.

Зазначимо, що кілька днів тому Зеленський прибув до Саудівської Аравії.