Зеленський прибув до Саудівської Аравії

26 березня 2026, 17:26
Зеленський прибув до Саудівської Аравії
фото: Офіс президента
Президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Саудівської Аравії.
 
Про це він повідомив у соцмережах.
 
"Заплановані важливі зустрічі. Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки", — заявив Зеленський.
 
Президент заявляв, що Саудівська Аравія, а також Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт та Сполучені Штати Америки звернулися до України щодо досвіду української ППО.
 
"З кимось ми вже працюємо, і наші експертні команди вже на місці: оцінюють ситуацію, діляться неоціненним досвідом. Зараз ми говоримо щодо майбутнього постачання деяких речей, які є в України. Ми хочемо, щоб близькосхідні країни дали нам можливість також посилюватися. У них є деякі ракети для ППО, яких у нас дефіцит. Ми хотіли б про це домовлятися", — казав Зеленський.
 
Він зазначав, що оборонна промисловість України нині завантажена лише наполовину, і потрібно більше фінансування для виробництва дронів для себе.
 
"Тому ті системи, які в нас у профіциті, ми готові продавати нашим партнерам. І ми не тільки продаємо, ми дамо їм свою експертизу. Дрони-перехоплювачі без нашої експертизи не працюють. Працює система", — казав Зеленський.

 

