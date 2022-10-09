НОВИНИТакож Україна з випередженням графіку реконструює лінію електропередачі Хмельницька АЕС - ЖешувПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна готова експортувати до Польщі 100 тис. тонн вугілля у вересні
Фото: Reuters
Україна розгляне можливість відкриття квоти на експорт 100 тис. тонн вугілля до Польщі у вересні.
Про це повідомив прем’єр-міністр України енис Шмигаль у Twitter.
"Підтримуємо наших польських друзів. На доручення президента України готові відкрити квоти на експорт вугілля до Польщі. Мова йде про 100 тисяч тонн у вересні, які зараз критично необхідні нашим партнерам. Учора спільний план дій обговорили з Матеушем Моравецьким" - написав Шмигаль.
Також, за його словами, Україна з випередженням графіку реконструює лінію електропередачі Хмельницька АЕС - Жешув.
"Це дозволить експортувати до додатково до 1000 МВт. Просимо наших польських друзів сприяти в розширенні експорту до європейської енергомережі" - зазначив прем’єр.
Нагадаємо, 9 вереня 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Польща звернулася до України з проханням допомогти експортом електроенергії.
Раніше повідомлялося, що уряд повністю заборонив експорт українського вугілля.
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