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Україна готова експортувати до Польщі 100 тис. тонн вугілля у вересні

Ольга
Матарикіна
Також Україна з випередженням графіку реконструює лінію електропередачі Хмельницька АЕС - Жешув
Україна готова експортувати до Польщі 100 тис. тонн вугілля у вересні Фото: Reuters
Україна розгляне можливість відкриття квоти на експорт 100 тис. тонн вугілля до Польщі у вересні.
 
Про це повідомив прем’єр-міністр України енис Шмигаль у Twitter.
 
"Підтримуємо наших польських друзів. На доручення президента України готові відкрити квоти на експорт вугілля до Польщі. Мова йде про 100 тисяч тонн у вересні, які зараз критично необхідні нашим партнерам. Учора спільний план дій обговорили з Матеушем Моравецьким" - написав Шмигаль.
 
Також, за його словами, Україна з випередженням графіку реконструює лінію електропередачі Хмельницька АЕС - Жешув.
 
"Це дозволить експортувати до додатково до 1000 МВт. Просимо наших польських друзів сприяти в розширенні експорту до європейської енергомережі" - зазначив прем’єр.
 
Нагадаємо, 9 вереня 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Польща звернулася до України з проханням допомогти експортом електроенергії.
 
Раніше повідомлялося, що уряд повністю заборонив експорт українського вугілля.
 
 
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10 09 2022 20:00
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