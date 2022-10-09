Україна готова експортувати до Польщі 100 тис. тонн вугілля у вересні

Також Україна з випередженням графіку реконструює лінію електропередачі Хмельницька АЕС - Жешув

Україна розгляне можливість відкриття квоти на експорт 100 тис. тонн вугілля до Польщі у вересні.

Про це повідомив прем’єр-міністр України енис Шмигаль у Twitter

"Підтримуємо наших польських друзів. На доручення президента України готові відкрити квоти на експорт вугілля до Польщі. Мова йде про 100 тисяч тонн у вересні, які зараз критично необхідні нашим партнерам. Учора спільний план дій обговорили з Матеушем Моравецьким" - написав Шмигаль.

Також, за його словами, Україна з випередженням графіку реконструює лінію електропередачі Хмельницька АЕС - Жешув.

"Це дозволить експортувати до додатково до 1000 МВт. Просимо наших польських друзів сприяти в розширенні експорту до європейської енергомережі" - зазначив прем’єр.

Нагадаємо, 9 вереня 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Польща звернулася до України з проханням допомогти експортом електроенергії.