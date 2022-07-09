Уряд повністю заборонив експорт українського вугілля Ольга

Матарикіна

Раніше під заборону на експорт енергоресурсів, запроваджену в червні, не підпадав експорт коксівного вугілля

Кабінет Міністрів України повністю заборонив експорт вугілля українського видобутку. Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram. "Внесено зміни до Обсягів квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, затверджених постановою КМУ від 29.12.2021 № 1424, в частині повної заборони експорту вугілля українського походження", - зазначив він. Нагадаємо, Міністерство енергетики створило оперативний штаб для вирішення проблем у галузі.



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