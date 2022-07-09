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Уряд повністю заборонив експорт українського вугілля

Ольга
Матарикіна
Раніше під заборону на експорт енергоресурсів, запроваджену в червні, не підпадав експорт коксівного вугілля
Уряд повністю заборонив експорт українського вугілля

Кабінет Міністрів України повністю заборонив експорт вугілля українського видобутку.

Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Внесено зміни до Обсягів квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, затверджених постановою КМУ від 29.12.2021 № 1424, в частині повної заборони експорту вугілля українського походження", - зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство енергетики створило оперативний штаб для вирішення проблем у галузі.

 


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07 09 2022 19:40
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