НОВИНИРаніше під заборону на експорт енергоресурсів, запроваджену в червні, не підпадав експорт коксівного вугілля
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Уряд повністю заборонив експорт українського вугілля
Кабінет Міністрів України повністю заборонив експорт вугілля українського видобутку.
Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Внесено зміни до Обсягів квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, затверджених постановою КМУ від 29.12.2021 № 1424, в частині повної заборони експорту вугілля українського походження", - зазначив він.
Нагадаємо, Міністерство енергетики створило оперативний штаб для вирішення проблем у галузі.
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07 09 2022 19:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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