Україна готова приймати закони та умови ЄС, щоб отримати €500 мільйонів, - Зеленський

Україна готова виконати необхідні умови для ухвалення Європейським Союзом рішення про надання країні коштів другого траншу у розмірі €500 млн в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС

“Знаю умови. Ми готові до цих умов. Ми готові приймати ці закони, ці поправки до законів”, - сказав Президент України Володимир Зеленський йдеться в "Укрінформ".

Водночас глава держави не захотів говорити про деталі умов, аби, за його словами, не виглядати як політик, якому важливо багато наобіцяти, але чи будуть виконані ці обіцянки - це під питанням.

Нагадаємо, Україна розраховувала отримати 500 млн євро другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС наприкінці березня - на початку квітня.

Додамо, у жовтні 2018 року Україна і МВФ домовилися про нову кредитну програму stand-by на $3,9 млрд. Вона замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року. Передумовами для укладення програми були підвищення цін на газ для населення і прийняття бюджету на 2019 рік.

Кабінет Міністрів підвищив тариф на газ з 1 листопада, а 23 листопада Верховна Рада прийняла держбюджет.

18 грудня МВФ схвалив виділення Україні $3,9 млрд в рамках нової кредитної програми. Перший транш складе $1,4 млрд.

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