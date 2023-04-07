Україна готує санкції проти Сирії

Уряд України запропонував запровадити секторальні санкції проти Сирії на 50 років.

Кабмін підтримав рішення внести на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування санкцій проти Сирії. Тим самим запущено процедуру запровадження санкцій проти цієї країни.

Про це повідомляє Мінекономіки у п'ятницю, 7 квітня.

"Участь сирійських судів у нелегальному вивезенні з окупованої території України зерна, "визнання" так званих "ДНР" і "ЛНР", постачання росії зброї, що застосовується в агресії проти України, всебічна підтримка керівництвом Сирії режиму путіна. Список недружніх кроків Сирійської Арабської Республіки щодо України можна продовжувати... Сьогодні уряд запропонував фінальну жорстку, але абсолютно адекватну відповідь на позицію Сирії – запровадження секторальних санкцій проти країни терміном на 50 років", – заявила перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона наголосила, що таким чином "питання економічних відносин із Сирією буде закрито, і надовго".

Проти Сирії пропонується запровадити такі санкції:

обмеження торгових операцій щодо заборони експортно-імпортних операцій з резидентами Сирії, операцій з переробки з підприємствами-резидентами, заборона здійснення інвестицій;

- повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами Сирії через територію України;

- припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань на користь резидентів Сирії, запобігання виведенню ними капіталів резидентами за межі нашої держави;

- заборона здійснення НБУ реєстрації міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент Сирії, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих резидентами Сирії;

- заборона передачі резидентам Сирії технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

- заборона заходження невійськових суден і військових кораблів під прапором Сирії до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів.

Запропоновані урядом санкції набудуть чинності після ухвалення відповідного рішення РНБО, набуття ним чинності президентом і затвердження постановою Верховної Ради.

Нагадаємо, президент Сирії Башар Асад під час свого візиту до москви та зустрічі із російським колегою володимиром путіним заявив про підтримку вторгнення рф в Україну.