Україна готує серйозну операцію в Криму – Буданов

Наразі відбувається перевірка правильності тверджень розвідки про шляхи підходу і відходу звідти.

Про це Головне управління розвідки МО України написало в Telegram-каналі.

"Наші дії у Чорному морі - це підготовка до серйозної операції в Криму" - заявив голова ГУР Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.

Він додав, що значення здійснених підрозділами воєнної розвідки бойових місій, зокрема у Чорному морі та на території тимчасово окупованого Криму.

"Це все - підготовчі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули", - додав Буданов.

У фільмі "Війна за море: від Дніпра до Криму" детально у 2022-2023 роках описали воїни ГУР МО України, які брали участь у плануванні і реалізації бойових місій, повʼязаних одним стратегічним задумом.

Влітку минулого літа року бійці спецпідрозділу "Шаман" скористались неуважністю московитів і переправились на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

"Ми зрозуміли, що противник не досить обізнаний в обстановці. Здійснили на човнах захід на територію противника у міжпозиційний простір, висадилися, відразу відбулося декілька інтенсивних зіткнень зі спостережними постами противника. Деякі спостережні пости були майже у повному складі знищені або взяті у полон", - пригадав перші кроки створення лівобережного плацдарму командир спецпідрозділу з позивним Шаман.

В липні 2023 року бійці спецпідрозділу Тимура повернули під контроль держави нафтогазовидобувну платформу "Україна", а пізніше брали участь у кримській операції "Пробудження сили".

"У ворога не буде панування у морі ніколи, що б вони там собі не придумували. Це наше Чорне море, це наші "вишки", наш Крим, наш Зміїний острів", - заявив командир спецпідрозділу ГУР МО України.

Знищення кораблів ворожого флоту це зона відповідальності спецпідрозділу "Group 13" і кожна подібна місія вимагає ретельної підготовки.

"Ми розуміємо як треба маневрувати, під яким кутом заходити, з якої сторони. Ми оцінюємо дуже багато факторів перед тим, як атакувати. І після цього вже починається пошук цілі. Після виявлення, коли борти виходять на вигідну позицію, здійснюється одночасна атака всіма бортами", - пояснив командир підрозділу з позивним Тринадцятий.