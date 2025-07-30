Україна готує велику оборонну угоду зі США – Верховна Рада

Угода передбачає, що Сполучені Штати купуватимуть українські дрони, а Україна отримає сучасне американське озброєння.

Україна працює над новими моделями дронів і готує масштабну оборонну угоду зі Сполученими Штатами.

Про це в інтерв’ю повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Українські розробки у сфері безпілотних літальних апаратів та систем протидії дронам стали прикладом для багатьох країн", - заявив він.

Спікер наголосив, що вже цієї осені український оборонний сектор представить нові проєкти, у створення яких вкладають кошти міжнародні партнери.

Стефанчук також анонсував, що Україна готує «велику угоду» зі США. За домовленостями, Сполучені Штати купуватимуть українські безпілотники, а Україна у відповідь отримуватиме сучасне американське озброєння.

"Це абсолютно нова сторінка, коли ми починаємо ставати постачальниками безпеки для всього світу, — бо в нас є унікальний досвід, технології та продукти, які ми можемо запропонувати партнерам", - заявив він.