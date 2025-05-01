Угода про надра стосується 57 мінералів і військової допомоги США

Договір викладений на лише 12 сторінках.

Угода між урядами США і України "про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови" має не конкретні положення двосторонньої співпраці та опису базові, політичні параметри.

Про це свідчить підписаний у Вашингтоні документ, з яким ознайомився портал Європейська правда.

В процесі переговорів Київ і Вашингтон погодили рішення знову розділити угоду на кілька складових.

Двостороння угода була підписана у Вашингтоні.

Вона встановлює політичні параметри співпраці двох урядів щодо розробки надр, продажу копалин, а ще американської допомоги, у тому числі військової, яку Україна отримуватиме надалі.

Проте багато деталей мають політичне значення і будуть прописані у "технічній угоді", яка станом на зараз не готова до підписання.

Договір було підписано у середу і викладений на лише 12 сторінках.

Попередній проєкт, який США передавали Україні у березні, викладений тим самим шрифтом, забирає більше 90 сторінок. Параметри підписаної угоди відповідають більшості ключових тез, які напередодні оприлюднив прем’єр Денис Шмигаль.

В угоді дійсно детально описані гарантії того, що вона не буде суперечити угодам України з ЄС та прагненню України до вступу, а у разі появи такої суперечності у вступній угоді з Євросоюзом – положення угоди зі США мають бути переглянуті.

Також відомо, що документ не підпорядковує Україну американській правовій системі, а суперечки вирішуються паритетно, на засадах консультацій.

Крім того, немає "права першої руки" для компаній зі США в отриманні ліцензій на видобуток мінеральних ресурсів в Україні, однак американські компанії повинні мати доступ до аукціонів або переговорів з купівлі таких мінералів на умовах, не гірших за інших покупців.

В угоді також прописаний перелік корисних копалин, видобутку яких вона стосується.

Мова йде про український видобуток: алюмінію, сурми, миш'яку, бариту, берилію, вісмуту, церію, цезію, хрому, кобальту, міді, диспрозію, ербію, європію, фтору, плавикового шпату, гадолінію, галію, германію, золота, графіту, гафнію, гольмію, індію, іридію, лантану, літію, лютецію, магнію, марганцю, неодиму, нікелю, ніобію, паладію, платини, калію, празеодиму, родію, рубідію, рутенію, самарію, скандію, танталу, телуру, тербію, тулію, олова, титану, вольфраму, урану, ванадію, ітербію, ітрію, цинку, цирконію, нафти, природного газу, причому йдеться лише про нові родовища, ліцензії на які Україна видаватиме після набуття угодою чинності.

Перелік може бути розширений лише за згодою сторін.

Договір не регулює видобуток та доходи від видобутку інших копалин. Також вона не стосується доходів від української інфраструктури, як початково пропонували США.

Україна інвестує у спільний фонд доходи від продажу ліцензій та рентні платежі від видобутку цих копалин, але має право перераховувати туди також додаткові кошти.

Внеском США будуть, зокрема, нові постачання зброї для ЗСУ.

"Якщо надаватиме уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі, капітальний внесок США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги" - написано в угоді.

Вночі 1 травня Україна і США підписали угоду про копалини.