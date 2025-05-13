Рада змінює Бюджетний кодекс задля угоди зі США

Кошти від угоди підуть в спеціальний фонд державного бюджету.

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №13256 про зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди по корисним копалинам зі США.

Про це народний депутат Ярослав Железняк написав Telegram-каналі.

"За" у першому читанні проголосували - 286 депутатів, зі скороченням строком подання правок", - йдеться в дописі.

Депутат додав, що внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від: ренти на видобування корисних копалин: нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди, з нових ліцензій; видачі нових спец дозволів на користування надрами; реалізації державної частини продукції по новим угодам про розподіл продукції.

"Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника перераховуватимуться до Фонду відбудови", - зазначив Железняк.

Нагадаємо, що 5 днів тому Рада ратифікувала інвестиційну угоду зі США.