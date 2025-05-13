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Рада змінює Бюджетний кодекс задля угоди зі США

13 травня 2025, 14:53
Рада змінює Бюджетний кодекс задля угоди зі США
Фото:pressident.gov.ua
Кошти від угоди підуть в спеціальний фонд державного бюджету.

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №13256 про зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди по корисним копалинам зі США. 

Про це народний депутат Ярослав Железняк написав Telegram-каналі. 

"За" у першому читанні проголосували - 286 депутатів, зі скороченням строком подання правок", - йдеться в дописі. 

Депутат додав, що внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від: ренти на видобування корисних копалин: нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди, з нових ліцензій; видачі нових спец дозволів на користування надрами; реалізації державної частини продукції по новим угодам про розподіл продукції. 

"Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника перераховуватимуться до Фонду відбудови", - зазначив Железняк.

Нагадаємо, що 5 днів тому Рада ратифікувала інвестиційну угоду зі США.

 

ВРУугода про копалини

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