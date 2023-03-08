Україна готує великий контрнаступ – The Economist

На це вказує інтенсивність передачі західної зброї. З військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, 40% надійшло за останні 3 місяці.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний розраховує створити три армійські корпуси в 60 000 воїнів для наступу.

Про це повідомило видання The Economist із посиланням на власні джерела.

У матеріалі йдеться, що генерал збирається створити три нові армійські корпуси, кожен із яких складатиметься з шести бригад — загальна чисельність становитиме понад 60 000 осіб.

Наголошується, що з січня навчальне командування армії США проводить тренування українських підрозділів у Німеччині.

Видання пише: якщо під час наступів у 2022 році ЗСУ атакували у форматі роти, то американці об'єднують їх у батальйони та бригади для загальновійськової війни, в якій піхота, бронетехніка, артилерія та інші роди військ працюють разом, а не послідовно.

Водночас західні офіційні особи нібито розходяться у думках, чи буде такої кількості військ достатньо, щоб вибити росіян з окупованих територій. Також серйозною проблемою залишаються боєприпаси та нестача авіації у ЗСУ.