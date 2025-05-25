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Україна готується до літнього наступу росії: "дива не чекайте" – FT

25 травня 2025, 14:38
Україна готується до літнього наступу росії:
InformNapalm
Українські військові борються з виснаженням, але обіцяють боротися, поки не зруйнують віру росіян у те, що можна перемогти.

Чергова заява президента США Дональда Трампа  про ймовірне припинення підтримки України і вихід США з мирного процесу викликала тривогу в Києві. 

Про це повідомляє Financial Times.

Видання пише, що українські посадовці та військові очікують кривавого літнього наступу Росії, який може змінити хід війни.

Також українські військові кажуть, що армія рф не демонструє ознак готовності до компромісу. 

На нещодавній зустрічі в Туреччині головний російський переговорник попередив про можливе нове вторгнення на північ України, проте піщінзе глава кремля Володимир путін під час візиту до Курської області пожартував, коли чиновник сказав, що Суми "мають бути нашими".

"путін переконаний, що може зламати Україну. Він просто вважає, що наша повна капітуляція - це лише питання часу... США можуть припинити свою допомогу будь-якого дня. Він вважає Європу слабкою та нерішучою", - сказав Єгор Фірсов, депутат та командир підрозділу БПЛА 109-ї бригади ЗСУ. 

На фронті росія готується до масштабного наступу: піхота атакує на мотоциклах, баггі й навіть електросамокатах. 

За словами українського бійця Ісмагілова, російські війська діють як "рій сарани... не однією великою хвилею, а нескінченним потоком".

Наразі активні бої точаться поблизу Покровська, Костянтинівки, Краматорська й Слов’янська. Українці змушені відступати з міст на кшталт Торецька і Часового Яру через масоване використання керованих авіабомб, ракет і дронів, деякі з яких стійкі до електронних перешкод.

Однак захисники України зберігають боєздатність. 

"Ми можемо очікувати поступового просування росії, але не неминучого краху", - каже військовий аналітик Франц-Стефан Гаді.

 

війна в Україні

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