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Україна хоче бачити чіткий план дій для набуття членства в НАТО, - Лубківський

Він нагадав, що після учорашнього рішення парламенту в Конституції закріплено курс України на членство в ЄС і НАТО. Та цього ж дня Верховна Рада ухвалила ще одне важливе рішення - постанову, якою закликала лідерів та головні політичні органи НАТО формально розпочати підготовку Плану дій щодо набуття Україною членства в Альянсі
Данило Лубківський, дипломатичний радник прем’єр-міністра України у 2015-2016 роках, заступник міністра закордонних справ України (2014), наполягає, що як і з безвізом, Україна хоче бачити чіткий план дій для набуття членства в НАТО, який треба виконувати, і немає жодних підстав, чому цей план не можна або не варто сформулювати вже зараз. Тим паче, його необхідність вже була визнана Альянсом.
Україна хоче бачити чіткий план дій для набуття членства в НАТО, - Лубківський Данило Лубківський. Фото: nfront.org.ua

Завдяки цій постанові, підкреслив Данило Лубківський, "те, що було зафіксовано в Конституції як стратегічну мету, Верховна Рада підкріпила практичним завданням". Він зазначив, що ідеологом цього рішення є лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк.

У тексті постанови, повідомив Лубківський, парламент посилається на Декларацію Саміту НАТО в Бухаресті 2008 року, де сказано, що "Україна і Грузія стануть членами НАТО": "Там зафіксовано, що наступним кроком для України і Грузії на прямому шляху до приєднання до Альянсу є такий інструмент, як План дій щодо членства. Це вказано дуже недвозначно: "Сьогодні ми ясно стверджуємо, що підтримуємо заявку цих країн на ПДЧ", - цитує він резолюцію саміту.

По-друге, Рада констатує, що "з часу Революції Гідності особливе партнерство між Україною і НАТО зазнало глибоких якісних змін та потребує нових форм інституційного діалогу": "Це – принципово важлива теза: по суті, вона проголошує цілком нову історію наших відносин", підкреслив він.

Крім того, оскільки цьогоріч виповнюється 70 років Альянсу, у цей ювілейний рік Рада закликала лідерів держав-членів НАТО схвалити "прогресивне бачення розвитку відносин з Україною, що вестиме до її членства в Організації, і формально розпочати з нашою державою індивідуальний діалог рекомендацій та практичної підтримки, що становитиме План дій щодо членства України в НАТО", - йдеться в документі.

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08 02 2019 10:42
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