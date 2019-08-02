Україна хоче бачити чіткий план дій для набуття членства в НАТО, - Лубківський
Завдяки цій постанові, підкреслив Данило Лубківський, "те, що було зафіксовано в Конституції як стратегічну мету, Верховна Рада підкріпила практичним завданням". Він зазначив, що ідеологом цього рішення є лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк.
У тексті постанови, повідомив Лубківський, парламент посилається на Декларацію Саміту НАТО в Бухаресті 2008 року, де сказано, що "Україна і Грузія стануть членами НАТО": "Там зафіксовано, що наступним кроком для України і Грузії на прямому шляху до приєднання до Альянсу є такий інструмент, як План дій щодо членства. Це вказано дуже недвозначно: "Сьогодні ми ясно стверджуємо, що підтримуємо заявку цих країн на ПДЧ", - цитує він резолюцію саміту.
По-друге, Рада констатує, що "з часу Революції Гідності особливе партнерство між Україною і НАТО зазнало глибоких якісних змін та потребує нових форм інституційного діалогу": "Це – принципово важлива теза: по суті, вона проголошує цілком нову історію наших відносин", підкреслив він.
Крім того, оскільки цьогоріч виповнюється 70 років Альянсу, у цей ювілейний рік Рада закликала лідерів держав-членів НАТО схвалити "прогресивне бачення розвитку відносин з Україною, що вестиме до її членства в Організації, і формально розпочати з нашою державою індивідуальний діалог рекомендацій та практичної підтримки, що становитиме План дій щодо членства України в НАТО", - йдеться в документі.
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